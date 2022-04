Arsene KIENOU, PMP®, ITIL®, SIX SIGMA®

Chef de projet (MOE) et Consultant Métiers (MOA, AMOA):

> Certifié PMP® - ITIL® - Six Sigma Green Belt; CBAP® en cours.

> Plus de 11 dans le secteur informatique comme Développeur, Consultant, Consultant Métier et Gestionnaire de projets ;

> Chef de projets SI orienté résultats avec un succès notable dans la gestion de bout en bout des projets informatiques dans les domaines Bancaire, Financiers, Logistique et Télécoms;

> Grande expérience dans la conduite des phases d’Initiation, de Planification, d’Exécution, de

Surveillance et Maîtrise, et de Clôture des projets conformément à la méthodologie PMP®;

> Grande capacité en gestion et en motivation d’équipes multiculturelles (Indiens, Français et Marocains), virtuelles et en onshore/offshore;

> Trilingue avec une excellente communication en français, anglais et espagnol;

> Doté d’un esprit d’analyse, de synthèse, d’attention au détail et du travail bien fait.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Appel d'offres

PMP

HTML

Tests de recette

JAVA

Tests de performance

UML

Oracle10g

Project management

PHP/MySQL

Gestion de projet

Java EE

Six Sigma Green Belt

Business Analysis