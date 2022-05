Morad BELLOT

De formation ingénieur informatique avec une expérience de 7 ans dans le domaine de la conception et le pilotage des projets informatiques acquise à travers la mise en œuvre d’applications d’entreprise et solutions web : Décisionnel, CRM, e-Commerce, Web Content, développement spécifique…



Double compétences techniques, fonctionnelles et maîtrise des différentes technologies me permettent à la fois d’assurer le conseil en amont et gérer les missions fonctionnelles et techniques pendant.



Expérience éprouvée en gestion d’équipe et management par projet qui me permet de travailler d’une manière autonome à structurer et organiser mes actions afin de mettre mes équipes en condition de réussir les projets



Mes compétences :

Gestion de projets informatiques

Architecture applicative

Architecture logicielle

PHP

Management de projet

Management d'équipe

WEB

Analyse fonctionnelle

Java/j2ee

Gestion de projet

Pentaho

Crm

Drupal

E-commerce

Magento

Planification

Analyse de données

Méthode agile