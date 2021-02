Khalid FILALI

Avec plus de 17 ans dexpérience en management des ressources humaines (développement et mise en place de la stratégie RH, conduite de changement, cycle global de gestion des talents, recrutement et plan d'intégration, gestion et développement d'équipes, gestion des relations sociales avec les partenaires sociaux,...) dans des sociétés marocaines et des multinationales, et dans différents secteurs dactivité : lindustrie aéronautique, lindustrie agroalimentaire, et les services et avec un parcours professionnel très riche par la variété des missions et projets pilotés, et par les résultats atteints.

Leader, avec la passion et une grande énergie pour faire avancer les choses.

Certifié Coach professionnel par la Haute Académie Marocaine de Coaching et certifié Auditeur IRCA ISO 9001 par TÜV Rheinland Academy.



Mes compétences :

Communication

Management

Gestion des ressources humaines