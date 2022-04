Khalid FILALI

Je suis en recherche active des nouvelles opportunités professionnelles au Maroc.

De la PME au grand groupe, je peux occuper les fonctions suivantes: Ingénieur Chimiste / Responsable projets (Production ou laboratoire) / Ingénieur R&D. A temps partiel ou complet, En CDI ou CDD.

On dit de moi que je sais prioriser mes actions, que je fais preuve de rigueur, que je suis dynamique, réactive et pragmatique.

J’ai des facilités à travailler au sein d’équipes importantes (de 20 à 50 personnes) et une aptitude à travailler en autonomie. Enfin je sais prendre des décisions rapidement.

Je souhaite intégrer une entreprise pour contribuer au développement de son activité par des actions concrètes, tel que l’optimisation des procédés, méthodes résolutions des problèmes, Mise en place des protocoles normalisés



Mes compétences :

Chimie analytique

Contrôle qualité

Qualité client

Recherche et dévleppement chimie

Qualité produit

Audit qualité

Traitement des eaux

Risque chimique

Analyse environnementale

Réglementation ICPE

développement nouveaux produits

Ingénierie