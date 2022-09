Fernando ROSAS DE ALMEIDA

Je suis né en 1947, autodidacte avec internet. Je suis un passionné par le digital sous toutes ses formes : médias sociaux, web design, e-marketing, outils webmaster, blogging, à la croisée des cultures du contenu, du marketing et de la numérisation des échanges. Jai exercé plusieurs métiers dans le secteur marchand, immobilier et du BTP. Jai un profil singulier : je suis une personne lambda, tout comme vous.

Je me suis, peut-être juste posée les bonnes questions, au bon moment. En moins dun an, jai appris énormément de moi-même et des personnes qui ont un point commun avec deux secteurs dactivités en forte croissance, le marketing relationnel et d'affiliation. Jai observé, écouté, testé,

communiqué Donc, je peux maintenant être certain de profiter de leurs conseils et de leurs expériences.

LA REMISE EN QUESTION

Quelle magnifique qualité ! Il ny a rien de plus irritant, pour ma part que les personnes qui pensent que tout

leur est dû et tout est acquis ! Et je ne parlerais pas des « moralisateurs » qui savent mieux que nous tous confondus ! Ceci étant dit, je crois que sil ny a pas de remise en question : il ny aura pas dévolution !

Je crois que ceux qui me connaissent pourraient le direEn dehors des personnes dont lesprit négatif a pris le dessus (et il y en a !) je reste disponible pour toutes les personnes de mes équipes. Chacun est libre de gérer ses placements et ses affaires comme il le souhaite. Certains sont très indépendants et dautres ont besoin de conseils, dêtre rassurés, éventuellement dêtre suivis. Donc je madapte à chacun.

Je ne suis ni un « leader », ni un « recruteur » et encore moins un « requin ». Certains seraient surpris de connaître le nombre de personnes que jai parrainées sur les opportunités ! Ce qui mimporte cest de travailler

avec les gens qui ont envie de réussir et dont létat desprit (positif) pourra être leur moteur. Il marrive de refuser de coopter certaines personnes et oui ! Ce sont en général des personnes dont mon expérience ma démontrée que leur état desprit était « trop éloigné du mien ». Ce qui est important pour moi c'est de pouvoir travailler dans une bonne ambiance et avec des équipes et des partenaires sympas et compétents pour nous permettre de réussir ensemble plus rapidement que si chacun le faisait seul.

Fin 2014

Je me suis mis à travailler en tant que webmarketeur, cest une nouvelle carrière qui se profile à lhorizon avec de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions. Dailleurs, vous-mêmes qui lisez cette bio-express, ferez peut-être partis de mes réseaux dopportunités daffaires diffusées sur ce site de promotion.

Et je peux vous dire que lorsquon voit le Web Marketing plus comme une passion que comme un travail ou une tâche à accomplir, on progresse bien plus vite. Pourquoi ? Parce quon fait toujours plus de recherches, toujours plus d'expérimentations. Qu'on veut toujours vivre de belles aventures avec des gens intéressants, qu'on veut créer de la valeur pour ses clients et ses partenaires. Certainement aussi pour en recevoir les justes récompenses.

Prenez contact avec moi pour échanger sur ce sujet ! Je reste à votre écoute.

" Pour ce qui est de lavenir, il ne sagit pas de le prévoir, mais de le rendre possible."

Antoine de Saint-Exupery



