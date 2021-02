Patrice BOURDENET

Actuellement je recherche un emploi en tant qu'Agent Commercial (à étudier également un autre type de contrat : salarié ou VRP par exemple). Mes atouts : je suis un spécialiste de la prospection. Les méthodes : le porte à porte, le phoning et internet... Comme j'ai créé deux entreprises, j'ai donc une expérience dans la gestion, le secteur commercial et dans bien d'autres domaines, vous vous en doutez... L'avantage de quelqu'un qui a mon profil, il sait qu'il doit être disponible (les horaires de travail, moi je ne connais pas). Secteurs : les Pyrénées Orientales et l'Aude (à voir par la suite pour d'autres départements)... Je recherche à vendre surtout des produits techniques (mécanique, électrique, électronique, etc...). Cela peut-être aussi un autre secteur d'activité, pourquoi pas? Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, merci d'avoir lu ces infos...



Mes compétences :

Technique

Prospection

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Informatique

Négociation

Management