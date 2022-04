Jamil Faiz

Bientôt neuf années d'expériences réussies dans le domaine des centres d'appel.



Strategiste : Ce poste aux multiples facettes requiert à la fois des compétences technique et managérial ainsi qu'une bonne organisation et une grande autonomie. Autant de qualités que l'on me reconnaît.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets complexes et contribuer à l’atteinte des objectifs dans le respect des règles et normes interne et délai imparti.



Possédant de solides compétences techniques ayant le goût du travail en équipe, un bon esprit de rigueur, un sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes et mon investissement personnel dans les projets ,m'ont permis d'être reconnue et appréciée par tout le monde, et de progresser rapidement.



Mon souhait est de m'investir dans de nouveaux défis.



Autonome et force de proposition, appréciant le travail en équipe, je pense pouvoir apporter une réelle contribution en terme de compétences, et c'est avec grand enthousiasme que j'aspire à m'investir dans de nouvelles missions au sein d'un environnement stimulant.



à propos de moi :

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.

Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres.

Ce qui compte dans l’effort c’est avant tout l’action plutôt que le résultat : Albert Einstein



Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté : Winston Churchill.



Échouer c’est avoir la possibilité de recommencer de manier plus intelligente : Henri Ford



« La stratégie est comme l’eau qui fuit les hauteurs et qui remplit les creux. » Sun Tzu.



Souvent ont a du mal à prendre des décisions rapides, car ont aimeraient que tous les éléments réunis soient fiables avant de se prononcer.



personnellement l’intuition me permet de savoir réagir rapidement face à chaque situation.



Je m’explique :

Pour faire de la stratégie certes la raison et l'analyse sont importantes mais aussi la sensation parce qu'elle est plus rapide.



Raisonner en trois dimensions : L'idée est d'allier la raison et l'analyse au ressenti, aux sensations et aux intuitions qui sont elles plus spontanées et plus à même de déceler de nouvelles tendances.

Parce que l'on est confronter un problème bien sure on réfléchit on pense on cherche a analyser dont a point de vue rationnelle mais en se fessant on perd une partie du problème qui nous permet de capter se qui n'est pas encore formuler.



Comment arriver à sentir les tendances avant même qu’elles ne s’actualisent ?



C’est en se fient aux sensations et aux émotions sans oublier la raison.

L’intuition ne se planifie pas, nécessite de l’implication, ne pas avoir d'a priori, ne pas chercher d'explication trop rapide, de la pratique et de l’exercice constant.

Comment peut on justifier l'intuition aux autres et à soit même : par accepter le risque en premier, accepter de ne pas comprendre, accepter de ne pas savoir ….

Ce sont des conditions pour capter les choses à l’état naissantes.

Arriver à saisir et accompagner les tendances avant même qu’elles ne s’actualisent entre autre savoir coïncider avec la tendance à l’état naissant.

Il n'y a qu'une réalité c'est le changement donc la capacité de s’adapter face à tout les situations et de comprendre les changements est primordiale. La capacité de s’adapter rapidement (ma qualité suprême).

La stratégie du qui perd gagne : transformer mes faiblesses en forces donc toujours gagnant, s'imposer, et ne pas vivre de revers. Puisque l'important est de gagner la guerre pas des batailles.





J'espère que j'ai pu à travers ces lignes, vous donner un aperçu sur mon profil et ma modeste carrière.







Mes compétences :

Gestion de projets

Réseaux sociaux

Management

Formation continue

Marketing direct

Marketing relationnel

Gestion du stress

Management de projet

Gestion de groupe

Technico commercial

Droit commercial

Communication

Droit social

PNL Programmation Neuro Linguistique

Culture du résultat et de la performance

Dynamique

Rigoureux

IDEE Financial Software

solution Orange ADSL assistance

au management

Back office