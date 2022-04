Arsene MPOOL

Jeune Camerounais âgé de 33 ans, titulaire d'un diplôme DUT en gestion des Entreprises et Administration, et en formation de DESS en Management des Entreprises. Également quelques certifications IT User dans la besace.

Je suis actuellement en charge de la relation client, du suivi et de la gestion du portefeuille client. Je suis également responsable du Catalogue pour notre jeune activité de distribution digitale et de services numériques dédiés aux artistes et labels indépendants. Une activité essentiellement DIGITALE.

Je bénéficie entre autre de 32 mois d'expérience dans une entreprise de placement de la main temporaire pour le compte d'une entreprise d'exploitation minière à l'est de pays, ce qui m'a permis de mener entre autres tâches des actions de communication sur le terrain auprès des populations riveraines. Par ailleurs, trois années passées dans une entreprise de services informatiques à gérer le département commercial de cette dernière me permettent d'aspirer aussi à toute fonction commerciale dans quelque entreprise ou administration.

Mes domaines de compétences sont entre autres les suivants:



- Management

- Ressources Humaines

- Gestion Administrative

- Marketing/Commercial



A ce jour mon challenge est l'atteinte de mes objectifs d'auto-réalisation de ma personne, en qualité de MANAGER.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Management

Négociation

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

E-learning

Gestion des stocks et approvisionnement

Community management