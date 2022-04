Arsene NGUEMA NDZIME

I accompany companies in setting up strategic solutions for the development of their activities. I started my career as a project manager in the digital field, then I progressively evolved into the automotive sector as a consultant in organizational strategy and co-founder of a start-up. Then, I held the positions of Advanced Consultant and Team Coordinator at Altran Technologies.



Today, I hold the positions of Team Leader within Altran Technologies.



My main areas of expertise are coordination of managerial and operational activities, organizational engineering, support for change management, the definition of training actions, as well as project management and project management on the long term.



******



J'accompagne les entreprises dans la mise en place de solutions stratégiques pour le développement de leurs activités. J'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet dans le domaine du digital, puis j'ai progressivement évolué dans le secteur de l'automobile comme consultant en stratégie d'organisation et Co-fondateur d'une start-up. Puis, j’ai occupé les postes de Advanced Consultant et Team Coordinator chez Altran Technologies.



Aujourd'hui, j'occupe les postes de Team Leader au sein de la société Altran Technologies.



Mes domaines d'expertise majeurs sont la coordination des activités managériales et opérationnelles, l'ingénierie organisationnelle, l'accompagnement à la conduite du changement, la définition des actions de formation, ainsi que la maîtrise d'ouvrage et le pilotage des projets sur le long terme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation, Planification et Animation d’équip

Méthodologies 3P, AGILE et ASIT

Conduite du changement

Démarches Qualités

Windows, UNIX/LINUX

HTTP

Gestion des risques

Excel, Word, PowerPoint

MS Project

SQL

UNIX

Oracle Applications

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Linux