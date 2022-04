Arsène RICHARD

Ingénieur Etudes et Développement chez Smile

Militant du Libre.



Anciennement:

Entrepreneur, Conseil Artistique et Informatique

Manager Artistique et Culturel - Conseil Informatique



Entreprise EI basée en Provence a travaillé avec les acteurs de l'industrie culturelle:

- Arcade, Agence Régionale des Arts du Spectacle

- Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National

- La Fonderie Café Musique (Poum Tchack, Festival Zik Zac)



Dans les domaines:

- Production

- Gestion associative

- Communication

- Web 2.0, système de GED collaboratif, médiathèque numérique

- Développement de projets



Réseaux:

- indépendants et institutions Culture-Spectacle Aix-Marseille

- Etudiants et associations étudiantes Aix et Marseille

- Danse et théâtre

- Web social





Consultez mon site web: http://www.arsenerichard.com



Mes compétences :

Art

Association Management

Communication

Culture

Danse

Graphisme

Management

Musique

Networking

Photographie

Promotion

Spectacle

Spectacle vivant

Théâtre

Entrepreneur