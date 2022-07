Sophie SIMONELLI

Après cinq ans d'expérience dans le domaine de l'urbanisme et plus particulièrement dans le suivi de montage d'opérations immobilières, j'ai décidé de continuer mon parcours professionnel dans un secteur plus opérationnel de l'immobilier : la gestion de sites.

Ce métier me permet de compléter mon profil spécialisé dans le développement urbain et la gestion de ses risques et de mettre à profit mes connaissances dans le domaine de la sécurité des biens et personnes.



Mes compétences :

Qualité

Concertation

Réhabilitation

Immobilier

Urbanisme

Sécurité

Economie

Environnement

Planification

Transport

Gestion

Management

Gestion de projet

Analyse financière

Communication

Analyse de données