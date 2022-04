Jean-François COUVREUR

Compétences :

- Management de projet, Maîtrise d’œuvre, Maîtrise d’œuvre d’exécution, Bureau d’études.

- Diriger, encadrer et gérer des équipes : jusqu’à 150 personnes en direction travaux / jusqu’à 20 personnes Bureau d’études.

- Diriger, animer, fédérer des équipes opérationnelles.

- Gestion des emplois et des compétences.

- Gestion des relations sociales.

- Montants des projets allant de 50 K€ à 100 M€ / chantiers d’une durée allant jusqu’à 4 ans.

- Gestion des achats et des sous-traitants.

- Gestion : des risques, des aspects juridiques, des aspects financiers et contractuels et du respect des règles d’hygiène et sécurité et de protection de l’environnement.

- Pratique de logiciels bureautiques.

- Expérience domaines très variés : nucléaire, maison d’arrêt, santé, hôtellerie, Privé / public, PPP.

- Lots suivis : électricité courants forts & faibles, CVCD, SSI, GTC / GTE, plomberie, sprinkler, seconds œuvre.





Mes compétences :

Relation client

Maitrise d'ouvrage et maitrise d'œuvre

Management de projets

Partenariats Publics Privés/PPP

Chiffrage et mise en place de devis

Planification de projet

Reporting

GTE, GTB

Sécurité incendie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Expérience domaine tertiaire industriel nucléaire

Contrôle d'accès intrusion surveillance vidéo

Développement commercial