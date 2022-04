Arsene SINNAH

Après une carrière commerciale de 12 ans dans les nouvelles technologies, complétée d’une expertise webmarketing de 5 ans en AGENCE, j'ai acquis une expérience digitale sur le terrain en tant que WEB MANAGER de 3 ans au sein du Groupe NILFISK Advance, fabricant international de matériel de nettoyage professionnel avec plus de 5000 employés, où ma mission était de définir la Stratégie Digitale de sa filiale et ses divisions en France et de mettre en place tous les Leviers Web Marketing pour une meilleure visibilité de ses marques, un trafic encore plus ciblé et une obtention optimale de contacts qualifiés pour le développement commercial.



En 2015, j'ai créé EDENDOO Digital To Business, une entité qui aide les entreprises à gagner en visibilité et en affaires sur internet, en mettant en place la stratégie digitale adéquate et des leviers efficaces.



Et j'interviens contractuellement dans des missions courtes ou longues, pour accompagner le client vers ses objectifs sur la durée.



Contact mail: asinnah@edendoo.com

Site web: http://www.edendoo.com



Mes compétences :

Web analytics. Traffic manager

Référencement naturel et payant

Business manager

Webmarketing/E marketing

Gestion projet internet

Réseaux sociaux

Stratégie internet

Stratégie Web

Video sur internet