Arsène SOUANGA

Diplômé du Mastère Spécialisé Expert en Contrôle de gestion, Audit et Gestion de Système d’Information à SKEMA BUSINES SCHOOL de Paris, j’ai eu l’opportunité d’occuper différentes fonctions

de la finance au sein de plusieurs secteurs activité .

Ma responsabilité quotidienne est d’apporter mon expertise et les conseils aux entreprises dans le processus de pilotage de leurs activités afin d’atteindre la performance et la croissance.

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une opportunité en Contrôle de Gestion / Business Analyst/ Consultant métier.



Mes compétences :

Audit

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Consolidations

Ciel Compta

Business Objects

Variance Analysis

Bookkeeping

Oracle

Sage Accounting Software