Je suis Mathurin SOUANGA, né le 09 novembre 1952. J'ai obtenu le bac en juin 1972 à Saint-Viateur de BOUAKE, la maîtrise de gestion en 1977 à l'Université d'Abidjan et un D.E.S.S."Cadres bancaires & financiers" en 1978 à ORLEANS en France. J'ai travaillé comme contrôleur de gestion à la CIDT à BOUAKE de 1979 à 1996 et à l'ANADER en qualité d'Auditeur Interne de 1996 à 2001 et de Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration Générale de 2001 à 2002; formateur et Gérant d'un cabinet de formation de 2002 à 2004 et Directeur Général de SIMATP de 2005 à 2007. Depuis 2008, je suis consultant et suis à la recherche d'un financement pour un projet agro-industriel dans le domaine de l'huilerie.

Je suis marié et père de 05 enfants.

Mes contacts sont 00225 47 97 96 85



Mes compétences :

Capacité de travail

Gestionnaire

Grande Capacité de Travail

ponctuel

RIGOUREUX