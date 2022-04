André Michel SIMON

Je suis spécialisé depuis plusieurs années dans l'identification des besoins en technologies diverses des pays émergeants francophones d'afrique de l'Ouest.



Basé en Inde, à Bombay, pendant de longues années j'ai acquis la connaissance du potentiel technologique indien parfaitement transféables en Afrique.



Cette démarche m'a permis également d'identifier de nombreuses sources de partenariat potentielles entre l'Inde et l'Europe.



Ceci me permet de piloter la démarche d'entreprises européennes désireuses de pénétrer les marchés africains et indiens.



Mes compétences :

ouverture d'esprit