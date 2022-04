Arsène ZERBO

Ya pas longtemps j'avais formuler le désir de rejoindre une boite dynamique pour reussir de nouveaux challenges; actuellement je m'envoudrai de ne pas remercier tous ceux qui ont prier avec moi pour que je puisse occuper ce nouveau poste plein de defis et très riche en expérience.

Effectivement, depuis Juillet je suis RAF d'une société qui méne plusieurs activités avec plusieurs agences reparties impeu partout au Burkina; ma mission consiste à cordonné et a dynamiser les activités des différentes agences;je suis également chargé de la gestion du personnel et de la gestion du portefeuille client; pour terminer je m'occupe de toutes les opérations financières.

A peine six mois de fonction j'ai d'ores déjà réussi à faire partager ma vision de l'organisation et mes objectifs à court et long terme. Par ailleurs , je suis toujours conseiller d'entreprise mais affilié maintenant à un cabinet AFRICA CONSULTING ou j'interviens comme consultant.

Je serai enchanté de vous connaitre pour envisager d'autres horizons pour lesquels j'éprouve un grand intérêt.



J'ai une formation de gestionnaire comptable et financier sanctionnée par une Licence professionnelle en Techniques comptables et financières et un diplôme de technicien supérieur (DTS) en finance comptabilité. En effet, après un BEP en technique de vente et de commercialisation, je me suis réorienté en comptabilité ou j'ai obtenu un BEP et un BAC G2; aussi je totalise un DEUG1 en sciences économiques et de gestion à l'université de Ouagadougou.

Dans le domaine professionnel,après un stage de 6 mois en bureau d'étude comptable, j'ai occupé des responsabilités de comptable dans une société évoluant dans le secteur du BTP. Ainsi ma passion pour la gestion conjuguée à cette jeune expérience m'ont permit de d'appréhender toute la sphère de la gestion.

Mon but en rejoignant ce site est de rencontrer des partenaires,des amis pour discuter de nos idéaux et envisager, pourquoi pas une éventuelle collaboration sociale professionnelle.

Dans l'attente de vous lire, recevez mes salutations les plus cordiales.