Art BELOTTI

Diplômé de l’Institut Géologique Albert de Lapparent en 2004, j’ai travaillé dans des domaines divers (géologie, hydrogéologie, géotechnique, géophysique, risques naturels)

J’exerce depuis 2008 dans le domaine de l’extraction de ressources minérales en Australie, où j’ai pu compléter ma formation avec l’obtention d’un diplôme d’ingénierie minière.

L’éventualité d’un retour en France n’est pas à exclure, sans pour autant restreindre ma mobilité internationale. Je reste donc à l’écoute de toutes opportunités dans le domaine des mines et carrières.



Mes compétences :

Geology

Géologie

Géophysique

Géologue

Hydrogéologie

Mines et Carrières

ArcGIS

Cartographie

Rapid Reserver

MapInfo

Excel, Access, Power Pivot, Power View, Power Map,

Forages

Haul Infinity

Carrières

XPAC

Mines

Vulcan

Surpac

Réglementation ICPE

Risques naturels

Ventsim

Prévention et sécurité minière

Examine2D