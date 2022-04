Art Culture EGUNGUN

Egungun Art Culture c'est une jeune strucure qui promouvoir le développement artistique et culturel du peuple yoruba du Benin. LA CULTURE YORUBA est,malgre sa richesse et sa celebrite, en voie de disparition pour cause de manque de sa promotion.Il est important d'attacher des maintenant un grand importance aux valeurs culturelles et artistiques de ce peuple .Pour cette page facebook il ne s'agit pas de s'interesser seulement a telle ou telle danse, mais faire promouvoir toute sa richesse et ses arts .

Nos Objectifs



-Trouver des opportunités culturelle pour valoriser la culture yoruba en dehors du benin a l'international

-Festival egungun , guelede ect...

-Danse traditionnel de la culture yoruba du Benin

-Repas Beninoise et autres



