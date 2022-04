Art'dep PLASTIQUE SOCIALE ET CRÉATIVITÉ

L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art

R filliou



Favorisant l'émergence au quotidien des actes et des faits humains dans une conception élargie de l’art, Art’dep propose une approche globale de l'être humain en tant que processus de création.



Issu d'un groupe d'artistes et de plasticiens réunis autour de préoccupations communes Art'dep fut fondé en 2004 dans le désir de partager leurs pratiques et leurs convictions en matière d’Art et de Créativité.



Mettant au centre de son travail les notions de Plastique Sociale et de Créativité Permanente, Art’dep propose des moyens d’expressions et de développements de la créativité adaptés à la réalité contemporaine où l’art apparait au sein de toutes dynamiques d’innovation créatrices, comme l'élément fondamental de celles-ci.



Activités



Réunissant diverses sensibilités dans un espace de recherches, d’échanges et de pratiques, Art’dep propose un ensemble de médiations sous formes de réalisations et d’accompagnements de projets artistes, d’ateliers et d’interventions.



Intervenant en milieu associatif, scolaire, périscolaire, médical et paramédical, IMP, IME ainsi qu'auprès du monde de l’entreprise PME/PMI et de l’emploi, Art’dep se positionne au niveau de la vie sociale dans son ensemble en proposant des moyens d’expressions et de développement de la créativité.



Les ateliers, interventions et médiations conduits par Art’dep sont dirigés par des artistes plasticiens accompagnés tout au long de leur travail par des formations internes et des supervisions. Ils sont le résultat de recherches et de pratiques autant personnelles que collectives, dans le cadre des principes et objectifs qui régissent le fonctionnement d’Art’dep. Chacun des artistes plasticiens intervenants Art’dep est possesseur d’un diplôme d’état ou certificat de spécialisation, délivré par des organismes et des écoles reconnus dans leurs domaines spécifiques.



Mes compétences :

Médiation Artistique

Projet Artistique

Créativité et originalité évènementiel

Ateliers créatifs

Plastique Sociale

Art contemporain

Accompagnement de projet

Art