Géraldine BABAD

Bonjour,

êtres vivants, montagnes, arts et littérature du monde, sciences, de nombreux domaines m'intéressent.

J'aime partir à la découverte de l'autre et être à son écoute.

Mon insatiable curiosité intellectuelle, mes capacités à apprendre, à analyser et à synthétiser dont de moi une multipotentielle. Si vous ne savez pas ce que c'est et ce que nous pouvons vous apporter, je vous invite à prendre 5 minutes pour regarder cette vidéo : https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling?language=fr#t-729005



Et ma grande caractéristique, comme tous les mulitpotentiels, est de ne pas avoir de spécialité et de pouvoir m'adapter et m'engager dans de nombreuses voies. Scientifique, directrice d'un centre culturel, ouvrière viticole, artiste, j'ai exploré des secteurs divers où j'ai pu développer de nombreuses compétences ... et ce n'est pas fini !



Pour moi, l'important est aussi d'être présent et attentif au monde qui nous entoure, en empathie, et d'être VIVANT, ICI et MAINTENANT, loin des dogmes et obscurantismes divers.

Le monde est vaste, explorons-le, tous les sens ouverts !



Mes compétences :

Recherche

Médiation scientifique

Art

Communication

Gestion d'équipe

Gestion administrative et financière

Action culturelle

Travaux viticoles