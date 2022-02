Pierre GOUVERNEUR

Diplômé ESC Dijon

Président du club d'amitié international de Dijon (1964/65)

Coopérant militaire enseignant en Algérie (1965/66)

Directeur de l'Ecole Technique Privée Gouverneur 54310 Homécourt, jusqu'en 2006

Première école à enseigner l'informatique (1969) avec le concours de Herta, d'IBM et d'entreprises lorraines

Président du club de basket d'Homécourt (1973)

Tête de liste d'opposition de la ville d'Homécourt ( 1981/87)

Créateur et animateur de la Galerie d'Art du Château d'Homécourt en Lorraine (1987)

Créateur du concept de transréalisme (mouvement pictural des plus témoins de l'Epoque, et terme marqueur de l'idéal), initiative appréciée par René HUYGHE de l'Académie française

Créateur et rédacteur des éditions HomeArt consacrées au transréalisme (1994/98)

Initiateur et Organisateur de la décentralisation du Salon d'Automne parisien en Lorraine

Écrit, pendant l'été 1996, "les révélations d'Omar" ( L’Homme se définit à travers l'Art)

Créateur de Séjourd'Art, chambres d'Hôtes et locations saisonnières dans une ambiance artistique

Animateur et créateur de la Galerie d'Art du Fortin du Val d'Aran à Sanary 83110,

Créateur et animateur deArray qui propose des échanges libres et sincères, afin de se parfaire et d'améliorer les relations



Mes compétences :

Art

Collectionneur