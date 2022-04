Art Hotel TOURS

(FR) - Un Hôtel design atypique à Rochecorbon, situé à 5 km au Nord de Tours, au cœur des Châteaux de la Loire et vignobles de Vouvray vous ouvre ses portes. Art de Design et Art de Black & White investissent les murs du château plus que centenaire ainsi que ses pavillons.



Une atmosphère élégante, luxueuse mais décontracté se dégage de ce majestueux Château ou le sens du détail est omniprésent. Dès votre arrivée la magie s’opère, vous êtes transportés entre le réel et l’irréel, le noir ténébreux et le blanc lumière. Décoration raffinée, futuriste, les mots ne manquent pas afin de décrire les chambres, belles à en couper le souffle, alliant avec succès la technologie et ses espaces reposants.28 chambres design en noir et blanc, un bar lounge, salons de réception sont prêts à vous accueillir confortablement.



Le service incarnant le plaisir de recevoir, en amoureux, en famille, ou en affaires jusqu'à 100 personnes, un endroit auquel vous aurez envie de revenir.







(EN) - A unique and unusual boutique Hotel opens its doors in Rochecorbon, 5 km to the North of Tours, in the heart of the Loire Valley and Vouvray vineyards.







Black and White Art and Design envelop the more- than- a century- old walls and pavilions of the castle. A luxurious, elegant yet comfortable atmosphere reigns in this majestic castle where even the tiniest detail has been carefully thought through. Upon your arrival the real magic begins, you escape from reality, under the spell of the purest White and the deepest Black.



Refined ultra modern interiors, breathtaking beautiful rooms, high-end technology and relaxing comfort. 28 rooms with black and white design, a lounge bar, reception areas are ready to welcome you comfortably and warmly. Offering excellent customer service, our hotel can host up to 100 guests and is equally ideal for business travelers, romantic couples and families.







A place you will love to come back to.







Un Hotel diseño atípico en Rochecorbon, situado a 5 km al Norte de Tours, en el corazón de los Castillos del Loira y las viñas de Vouvray le abre sus puertas.







(SP) - Arte de Diseño y Arte de Blanco y Negro llenan las paredes y los pabellones del castillo , más que centenario. Una atmósfera elegante, lujosa pero relajada se desprende de este Castillo majestuoso donde el sentido del detalle es omnipresente. Desde su llegada la magia se produce, usted es transportado entre lo real y lo irreal, el negro tenebroso y el blanco luz. Decoración refinada y futurista, las palabras no faltan para describir las bellisimas habitaciones que alian con éxito tecnología y espacios para descansar



28 habitaciones diseño en blanco y negro, un bar lounge y salas de recepción están dispuestas a acogerle cómodamente. El servicio que encarna el placer de recibir, entre enamorados, en familia, o en asuntos de negocio hasta 100 personas, un lugar al cual usted tendrá ganas de volver.



