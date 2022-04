Ingénieur Génie Civil et Géotechnique



Mes compétences :

Hydraulique fluviale, souterraine et maritime

Gestion de projet

Normes de calculs utilisés: Eurocodes, BAEL, CM66

Géotechnique (mécanique des sols et des roches)

GEO STUDIO

TNO DIANA, PLAXIS, ABAQUS

HEC-RAS