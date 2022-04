Claire CALANDRE

Je suis diplômée de l'Ecole de l'Energie de l'Eau et de l'Environnement du groupe Grenoble INP. Je me suis spécialisée dans le domaine de l'hydraulique fluviale, l'hydroécologie, et la gestion de la ressource en eau lors de ma formation.



Outre mon diplôme d’ingénieur, j’ai obtenu parallèlement un master «Administration des entreprises » à l’IAE de Grenoble (école de gestion et de management) afin de développer des connaissances dans les marchés publics et les domaines administratif et financier.







Mes compétences :

LateX

Outils bureautiques Pack Office MassLynx Chem

XHTML/CSS

Arcgis/Mapinfo

WaterGEMS/Epanet

GéoMensura/Autocad

Anglais, Espagnol