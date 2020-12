Flora CALANDRE (BOUCARD)

- 4 ans d’expérience dans la conception et le développement de projets innovants pour le secteur du Luxe, Sport & Lifestyle et les collectivités territoriales.

- Conception et mise en œuvre événements et de programmes de grande ampleur/qualité

- Poste de chef de projet détaché au sein d’un grand groupe de Luxe, Sport & Lifestyle français.

- Passionnée par l’artisanat d’art, les savoir-faire d’exception et la valorisation du patrimoine. Certificat de Gemmologie en 2013







Mes compétences :

Luxe

Création

Littérature

Théâtre

Art contemporain

Art

Patrimoine culturel

Digital strategy

Luxury brands consulting

International project management

Project management and coordination