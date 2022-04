Gilles PLOQUIN

Formateur pour adultes, enseignant diplômé en langues et bureautique. + de 10 ans d'expérience.

Mes principaux atouts : dynamisme, polyvalence, autonomie.

Domaines d'intervention : communication, bureautique, langues (français et FLE, anglais, espagnol), insertion et reconversion professionnelle, accompagnement du handicap, compétences clés (français, maths...), bureautique.



Mes compétences :

Enseignement

Traduction

Bureautique

Réseaux sociaux

Relations clients

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Techniques de Recherche d'Emploi