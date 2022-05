Yohann VAN MAEKELBERGH

Bonjour,



Je suis jeune diplômé de l' École Nationale Supérieure de l’Énergie, l'Eau et l'Environnement (ENSE3).

Ma spécialisation en Automatique, Systèmes et Information me permet d'avoir une vue d'ensemble des systèmes automatisés ainsi que des techniques d'acquisition et de traitement des signaux.

L'ENSE3 fait partie du groupement d'écoles Grenoble INP.

Actuellement en Haïti en tant que Volontaire de Solidarité Internationale, je participe au déploiement du projet d'éducation par le numérique soutenu et piloté par le ministère de l'éducation nationale haïtien.

Cette expérience à l'étranger et dans un environnement culturel différent m'apporte énormément tant professionnellement que personnellement.





Langues:

Anglais : niveau B2

Espagnol :niveau scolaire



Informatique : Maîtrise de Matlab,pack office, Feeflow.

Compétences en langage C, java, UML.