Alexandre ETIENNE

Actuellement :

- Apprenti Ingénieur Réseaux & Systèmes Informatiques au sein du SI d'Autoliv à Gournay en Bray (76).

- Ecole d'Ingénieur du CNAM/ITII Picardie à Beauvais afin d'obtenir un diplôme d'Ingénieur Informatique et Réseaux.



Précédemment :

- Apprenti Technicien Réseaux & Système Informatiques avec 2 ans d’expérience au sein du SI de La Brosse et Dupont à Hermes (60).

- Obtention du BTS Services Informatiques aux Organisations chez Promeo à Beauvais (16,86 de moyenne à l'examen / Major de promotion)



Divers :

- Médaillé d'OR de la Région Picardie (1e place)

(Selections Régionales - 43e Olympiades des métiers - Métier Administrateur Systèmes et Réseaux Informatiques)

- Médaillé d'OR National (1e place)

(Finales Nationales - 43e Olympiades des métiers - Métier Administrateur Systèmes et Réseaux Informatiques)

- Médaille d'Excellence Mondiale (7e place sur 36)

(Finales Internationales - 43e Olympiades des métiers - Métier Administrateur Systèmes et Réseaux Informatiques)

- 3ème du concours National Cisco NetRiders 2014

- 17ème Européen du concours International Cisco NetRiders 2014

- Prix de l'Alternaute d'Or à la remise des diplomes 2014 de Proméo (Major de Promotion et Mention Spéciale Olympiades des Metiers)

- Prix de l'Alternaute d'Or à la remise des diplomes 2015 de Proméo (Mention Spéciale Olympiades des Metiers - Médaille d'Excellence Mondiale)



TOEIC Officiel : 825

Certifié Cisco CCNA Routing & Switching



Préparation à la Certification Cisco CCNP



Mes compétences :

Cisco Certified Network Associate

Microsoft Windows Server

Cisco IOS

VMware

Batch

GNU/Linux

Nagios

Asterisk

Cacti

OpenVPN

Cisco Certified Network Associate Security

Langage C

Postfix

Tivoli Storage Manager

TOIP Cisco

Windows PowerShell

SQL