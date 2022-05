Pauline BLUSSET SANIAL

Je suis actuellement Chef de produits.



Diplômée d'un Master 2 en marketing produit que j'ai effectué en alternance tout d'abord au sein du Groupe Bolloré et ensuite au sein de la Société LBD ancienne société du Groupe LVMH. J'ai ensuite continué mon expérience professionnelle au sein d' LBD pendant 3 ans pour évoluer en tant qu'acheteuse chef de produit au sein de la société Feu Vert.



C'est avec une très grande motivation que je m'investis dans mes missions en mettant mon excellent relationnel, mon dynamisme, mon ambition et ma faculté à être pro-active au service des marques et produits dont j'ai la responsabilité.



Mes compétences :

MARKETING PRODUIT

MARKETING INTERNATIONAL

Marketing opérationnel

Marketing

Marketing stratégique

Développement produit