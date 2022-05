Sébastien HUSTACHE

Après une solide formation en biologie et sciences de l'environnement ( énergies renouvelables, gestion des risques, dépollution) j'ai intégré L'IDRAC afin d'avoir des compétences en marketing et négociation industrielle couplées à une expertise environnementale.

Au niveau professionnel j'ai intégré le monde de la santé il y a maintenant 10 ans et y ai acquis une rigueur dans la gestion de secteur et une autonomie dans mon travail.

Organisation, gestion du temps, rigueur sont mes points forts

Tenacité et pugnacité mes défauts s'il fallait m'en trouver



Mes compétences :

Gestion

Déchets

Dépollution

Environnement

Commercial