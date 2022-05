Romain HUSTACHE

Ingénieur diplômé de l'école Polytech Annecy Chambéry, de la filière Energie-Bâtiment-Environnement, spécialité Génie de l'Environnement. J'ai travaillé pendant un an chez Alp'Etudes en tant qu'ingénieur d'études hydrauliques et un an sur divers contrat au sein de Grenoble Alpes Métropole en tant que chargé d'opération pour les Régies de l'Eau et de l'Assainissement. Je recherche donc un emploi dans ces types de structures (Maitrise d'oeuvre ou maitrise d'ouvrage).



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Office 2010

Porteau

Verditech