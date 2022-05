Quentin HUBAUT

Issu d'un BAC Economique et Social, j'ai effectué une formation en Marketing, Management, et Commerce à l'IDRAC Lyon International Business School durant 4 ans. J'ai également effectué un semestre à l'étranger dans le programme Erasmus. J'ai suivi la dominante Gestion Création et Reprise de PME lors de mon année de Master.



D'une nature dynamique et enjouée, je suis un candidat à toute épreuve!





Mes compétences :

dynamique

Rigueur

Détermination