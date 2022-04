Inspecteur international en soudage Iwip-s(n'FR IWI-S 00222) actuellement Tuyauteur industriel, réseaux urbains, sous stations, échangeur ect...dynamique et motive je recherche un emploi dans l inspection.De part mes expériences professionnelles et personnel j ai acquis une aisance relationnelle qui me permettront d assumer les responsabilités qui s attache a ce poste.