Julie FOUQUÉ

Diplômée de l'ENSE3 (École Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement) depuis Juillet 2012, je suis spécialisée dans le domaine du Génie Civil et des Ouvrages Hydrauliques.



Co-recrutée entre la R&D d'EDF à Clamart et le CIH (Centre d'Ingénierie Hydraulique) du Bourget du Lac, je débute mon métier d'ingénieur au sein de la R&D afin de travailler sur la problématique des séismes et sur le code de calcul développé depuis 1989 au sein d'EDF : le Code Aster.



Mes compétences :

PLAXIS et FLAC

Microsoft office 2007/2003

Code ASTER

Génie Civil

NX

Hydraulique

Salomé-méca