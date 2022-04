Julie FOUQUE

Bonjour,



Ma compétence en Recrutement repose sur le socle suivant:



- Le Recrutement : ces 4 dernières années j'ai recruté plus de 350 commerciaux dans le secteur de la bancassurance. A mes débuts j'ai également recruté des profils médicaux : infirmiers, aides soignants et auxiliaires de puériculture.



- La maîtrise des outils : le sourcing, les jobboards, les réseaux sociaux et les partenariats avec les écoles.



- Une fibre commerciale : pendant plus de 4 ans j’ai dû convaincre les candidats d'accepter un statut de mandataire ce qui a développé ma force de persuasion auprès des candidats.



J’ajoute que j’ai travaillé dans des environnements exigeants et réactifs : je sais recruter des volumes importants en respectant des délais serrés.



Je serai heureuse de vous rencontrer pour échanger avec vous sur les outils à mettre en place pour atteindre vos objectifs de recrutement.



Mes compétences :

Sourcing

Entretien de recrutement