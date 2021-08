Grégory LEBON

Directeur d'Akila Ingénierie, je suis en charge du développement stratégique et commerciale de lactivité de notre bureau d'étude spécialisé dans l'existant : inventaires, structure, diagnostics, pathologies, réseaux, clos et couvert, amiante, AMO, Maitrise d'œuvre.

Avec plus de 10 ans d'expérience dans ce secteur, la gestion patrimoniale des bâtiments et infrastructures est un des challenges mondiaux et figure dans les Objectifs de Développement Durable (ODD9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager linnovation).

Mon défi futur est de contribuer à cet objectif par des innovations diverses :

- IOT, Internet des Objets

- Mass Data, Big Data,

- Jumeaux numériques

- Low Tech



Mais surtout en améliorant l'impact sociétal des infrastructures dans les pays développés et en développements par une approche RSE forte.



Depuis plus de 10 ans, mes expériences m'ont permises d'acquérir une excellente connaissance du domaine de la construction et du Génie Civil (BTP) :

- Management d'un département dédié à l'auscultation et monitoring en sein d'une entreprise de géotechnique, développement commercial en France et à l'international, réflexion stratégique pour une prise de part de marché conséquente en 5 ans

- Création et direction générale d'un GIE dédié aux marchés d'auscultation du Grand Paris. Prise de marché de 200k€ en 1 an, signature d'un marché de 1.4 M€

- Création de développement national et international du département Monitoring dans un groupe de Contrôle Technique. Prise de part de marché de 200k€ par an

- BU Manager "Gestion du vieillissement des ouvrages", management technique et développement commercial afin de multiplier par 5 en 4 ans le chiffre d'affaires. Plus de 3M€ de chiffre d'affaires à l'export.



Avec une formation scientifique en mathématiques appliquées, renforcée par une formation en management d'entreprise (EMBA HEC), je souhaite proposer des solutions innovantes dans la gestion patrimoniale d'infrastructures et de Batiments.