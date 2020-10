Nicolas HÉBRARD

En poste depuis 2012 au sein de Safran Engineering Services en tant qu'ingénieur d'études, mon parcours m'a permis de m'intéresser particulièrement aux secteurs spatial et aéronautique.



Diplômé de l'école d'ingénieur ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux), l'enseignement que j'ai suivi a porté sur la modélisation mathématique et physique : mécanique des fluides, thermodynamique, programmation Fortran.



Les stages effectués pendant mon cursus se sont orientés vers le secteur spatial : 1 mois au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (CNRS), 4 mois à l'ONERA et 6 mois dans la Division Moteurs Spatiaux de Snecma (groupe Safran).



Dans la continuité du stage de fin d'études chez Snecma j'ai pu poursuivre les mêmes activités d'analyse et de modélisation d'un moteur fusée au sein de Safran Engineering Services en tant qu'ingénieur d'études.



Depuis 2013 dans le service Performances et Opérabilité je mets à profit mes expériences passées dans l'analyse des performances de turbofans et turbopropulseurs civils.



Mes compétences :

Fortran 90

Python

Scilab

VBA

PROOSIS

AMEsim

Recherche

Propulsion

Modélisation

Développement

Spatial

Analyse numérique

Ingénierie

Thermodynamique

Performance moteur

Mécanique

Turbomachines