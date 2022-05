Pierre GAULT

Je viens d'achever mon stage de fin d'étude chez Schneider Electric au sein du département Global Supply Chain, ce va me permettre d'obtenir sous peu mon diplôme d'ingénieur, résultat des trois années passées à l'ENSE3 (Eau, Energie et Environnement) école d'ingénieur appartenant au groupe INP Grenoble. J'y ai suivi un formation fortement orientée vers la production et la gestion de l'énergie. Et je me suis spécialisé, en deuxième année, dans l'automatique et les systèmes d'information.



Je souhaite néanmoins compléter mon profil tout en restant cohérent avec mes aspirations professionnelles. Dans cette optique là, j'ai décidé de suivre un master à HEC Montréal pour bénéficier d'un formation de management avec spécialisation en logistique internationale.J'espère profiter de cette expérience à l'étranger en plus de celle acquise au Mexique, au TEC de Monterrey, pour orienter fortement ma carrière à l'international. Pouvant parler le Français, l'Anglais et l'Espagnol couramment, je ne doute pas de ma capacité à m'intégrer dans tout environnement international.



Un stage viendra compléter ce master, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés par mon cursus.



Mes compétences :

Organisé

Persévérant

Rédacteur

RIGOUREUX

Sociable

Synthétique