I make things work: From creative ideas to technology innovations, functional devices & Intellectual property



Skilled in Telecom & Wireless Communication (5G, mmW, antennas, sensors, wearables, automotive radar), Optics/Photonics (AR glasses, image sensors, displays, diffractive optics, lasers, lab-on-a-chip), Micro/Nanofabrication, Computational & Applied Electromagnetics.



Hands-on experience in the conceptual design, simulations, prototyping, micro/nano fabrication, testing.



15 years of mixed Academic, R&D, and Industrial experience.



Proven professional records in publications, patents, awards.



https://www.linkedin.com/in/artem-boriskin-82977330/



Mes compétences :

Display technologies

Project management

Management

Electromagnetics

Image sensor technologies

Antennes et propagation

Modélisation

Prototypage

Réalité augmentée

R&D

Sensors

Electronique

Innovation

Capteurs

Conception

Algorithmie

Télécommunications

5G

Wireless communications

Radar technologies