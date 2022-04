Bonjour à tous!



Je m'appelle Artem MAKAROV. J'ai 23 ans.



J'ai un

- BAC PRO TECHNICIEN DE FABRICATION DE BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIES

- BTS Développement et Réalisation Bois

Et actuellement je prépare Licence Professionnelle Bois et Ameublement par la voie d'apprentissage.

Je suis en recherche d'une entreprise industrielle, dans laquelle je pourrai travaillé dans les bureaux d'études, ou bureaux de méthodes.

Pour plus de questions n’hésitez pas à me contacter.

Merci!