Artem SILAYEV

Rigoureux, autonome, opérationnel, le sens de l’équipe et de l'organisation, le goût pour la négociation et la créativité, l’expérience à l’international.



Je m’intéresse beaucoup à l’externalisation et au développement des sociétés françaises sur le marché des pays de la CEI et notamment de l’Ukraine. Je suis un ingénieur diplômé de deux Masters en génie civil et d’un Master en Commerce et Affaires Internationales dans la zone Europe. Je suis persistant, dynamique, fort en conviction et négociation commerciale.