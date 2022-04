Artem VOROTYNTSEV

Développement et validation d'outils chemoinformatiques.

• Langage : C# (axé WinForms).

• Outils : Visual Studio 2005 (.NET 2.0), SmartSVN (gestion de versions), Mono (déploiement d’applications sous Linux), Bugzilla (gestion d’anomalies), Wiki (gestion collaborative des documents de développement et des versions publiées), NUnit (tests unitaires).

• Base de données : SQLite.

• Langues : Anglais, Russe, Allemand, Japonais.



Mes compétences :

Chimiste

Informaticien