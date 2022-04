Arth CRÉATIVE

Photographe et vidéaste artisan depuis 2012 ans. Je suis un passionné et ma motivation est de réaliser de belles creations.



"Arth iste" je suis.



Autodidacte, je cherche inlassablement l'amélioration. Mon objectif est d'apporter la meilleure qualité audiovisuelle possible pour les professionnels mais aussi pour les particuliers ou les petites structures désireuses de réaliser un projet à leurs images. Pendant mon parcours j'ai eu la chance de croiser des professionnels talentueux. Ils m'ont apporté la technique qui m'a permis de développer ma créativité, aussi bien en réalisation vidéo qu'en photographie. La diversité et la multiplicité des techniques sont à la base d'une realisation réussie et originale. C'est pourquoi j'ai appris à maîtriser les éléments en filmant sous l'eau, sur terre et dans les airs.

Je suis à votre écoute, disponible et réactif pour chaque idée qui vous motive.



Mes compétences :

Montage vidéo

Cadrage

Photographie

Eclairage

Sony Vegas

Adobe Photoshop CS6

Traitement RAW

Opérateur steadicam

Cadreur drone