Arthur ADON

Madame, Monsieur

Diplômé en Marketing et Management de Ecole Supérieure de Gestion et Commerce International de Paris, mon intérêt particulier pour le domaine du management, la qualité et la sécurité me motive à postuler au sein de votre équipe.

Titulaire d’un master en marketing et management internationale, j’ai ainsi acquis une double compétence qui me donne aujourd’hui une vision plus globale de ce métier passionnant. D'origine ivoirienne, j’ai vécu au Sénégal et en France durant 7 ans, et mes nombreux voyages m’ont permis d’acquérir une culture cosmopolite qui me donne un caractère mobile et une forte capacité d'adaptation.





Mes compétences :

option marketing management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access