Arthur AH-NIEME

Doctorant en Physique du bâtiment et Ingénieur en bâtiment et Énergie, spécialisé dans la conception durable et bioclimatique des bâtiments.



Je suis convaincu, qu’aujourd’hui, nous faisons face à un tournant dans notre façon de concevoir les bâtiments et que nous devons être celles et ceux qui prendrons nos responsabilités pour choisir la bonne route à suivre, pour améliorer nos conditions de vie sur Terre dans un environnement sain et durable.



Pendant mon parcours, j’ai étudié la conception durable des bâtiments en milieux intertropicaux (Ventilation naturelle, protection solaire, orientation, éclairage naturelle, confort des occupants, maitrise de l'énergie, énergies renouvelables, conformité réglementaire, nZEB). Mes professeurs ont vraiment réussi à me transmettre leur passion de la conception durable bioclimatique, qui correspond à ma philosophie de vie, que j’applique quotidiennement. J’aimerais aussi rajouter que l’anglais fut la pierre angulaire de ma formation, considéré comme plus qu’un cours optionnel, cette langue est restée au cœur de chaque cours que j’ai reçu durant ces 3 dernières années.



Mon sujet de thèse porte sur les dispositifs innovants du type vitrages à transmission variable.



Les dispositifs d’éclairage naturel innovants constituent des procédés techniques à haute performance énergétique, pouvant être avantageusement utilisés dans le bâtiment, en particulier à l’échelle locale où le gisement solaire extérieur est très abondant.



Dans la suite des travaux du labo sur les matériaux à changement de phase et l’éclairage, l’objectif est d’étudier le comportement de composants complexes du type vitrages thermotropes (au sein desquels un gel change de transmittance) sous l’effet du rayonnement solaire incident ou d’une commande (électrochromes).



La modélisation physique et informatique à l’échelle des codes de simulation en physique des bâtiments, la validation globale des modèles élaborés, leur intégration à des plateformes du laboratoire et leur l’application à des cas concrets concernant La Réunion constitueront les principales parties de cette étude. In fine, l’objectif de ces travaux est d’intégrer les modèles élaborés à des outils de simulation du comportement thermique et photométrique de bâtiments, fournissant ainsi les moyens de prédiction fine et simultanée des impacts énergétiques et des conditions de conforts thermique et visuel.



Mes compétences :

Architecture Bioclimatique

Construction durable

Efficacité énergétique

3D Studio Max

Open Studio

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

SketchUp

Thermique Énergétique

Microsoft Excel

Acoustique

BIM

Daysim

Fluent

Rédaction scientifique

CCTP

Bilan thermique