Ludovic VIDOT

Bienvenue sur mon profil!



Passionné d'aviation, je suis actuellement apprenti ingénieur en formation à l'ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) et m'intéresse particulièrement au milieu aéroportuaire ainsi qu'aux compagnies aériennes. La formation d'ingénieur ENAC me permet de compléter mon diplôme de Licence en Génie Civil et Mécanique spécialité Génie Urbain et Environnement afin d'avoir une vision globale des aéroports depuis la conception des chaussées et des infrastructures à la gestion du trafic aérien, la sécurité, l'exploitation en générale et cela en passant par la situation de celui-ci dans son milieu (urbain, environnemental...).



Je fais partie de la première promotion des ingénieurs de l'ENAC par apprentissage. De ce fait, j'occupe actuellement un poste d'apprenti ingénieur au sein de l'entreprise CGX AERO IN SYS (http://cgxaero.com/ ). Mon poste consiste à développer le support à l'offre relative à la gestion de la sécurité au sein des compagnies aériennes et des aéroports.