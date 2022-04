Arthur ANTONINI

Madame, Monsieur,



C'est un besoin de changement d'horizon professionnel qui m’amène à postuler pour votre offre d’emploi.

Travaillant actuellement au sein de DHL INTERNATIONAL, transporteur expressiste international en tant que NCG "network control group" qui équivaut en langage commun à assistant de responsable logistique terrain, j'ai pu développer un sens du contact client/humain et de persuasion très appréciable dans tous rapports.

En effet je suis en contact quotidien avec le service client, les clients eux même et les multiples transporteurs du groupe, francophone ou étrangers. Ainsi mon « anglais » est constamment sollicité et m’a permis d’avoir ainsi des notions de russe, néerlandais et d’italien. De par mon vécu et expériences professionnelles je pense être parfaitement a même de déterminer les besoins, les attentes et les exigences d'une société demandeuse ou en passe de l'être par mes actions terrain/téléphonique tout en assurant un suivie et fidélisation via le service client de l’entreprise.

De par la configuration de mon poste je suis naturellement autonome puisque seul et autodidacte complet, la prise d’initiative rapide et de responsabilité n’est absolument pas un problème, au contraire, c’est une règles de vie personnelle. L’esprit d’équipe demeure car je suis en charge de faire le lien avec les équipes de manutention des aléas météorologique, aérien, routier, fonctionnel, ou demandes spéciales. Je dispose également des compétences managériales mettant ainsi en œuvre mes capacités d’empathie et d’écoute pour l’encadrement d’une équipe de 25 personnes, avec les actions en découlant, gestion planning, règlement des conflits, étude de terrain.

Disposant d'une forte motivation à convaincre, d'une disponibilité sans limite, d'une bonne organisation et d'un fort goût du challenge, je suis persuadé de pouvoir vous servir au mieux de manière dynamique et efficace dans votre entreprise.



A votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et entretien éventuel.



En vous remerciant de votre patience, en l'attente de vos nouvelles.

Il n'appartiens qu'a vous de vous rendre heureux, un emploi sur la région montpelliéraine en fait partie.



Cordialement / Best regards.



Arthur ANTONINI



Mes compétences :

Informatique

Transport routier

Français Langue Etrangère

Management

Traduction anglais français