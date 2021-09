Arthur ARTHUR CHOQUART (CHOQUART)

Diplômé (promotion 2014) de l'école d'ingénieurs Grenoble - INP PHELMA (ex ENSEEG) dans la filière "Électrochimie et Procédés pour l'Énergie et l'Environnement", je suis ingénieur spécialisé en matériaux / corrosion.

Je suis titulaire depuis octobre 2015 de la certification en protection cathodique "Secteur Terre - Niveau 2" délivrée par le centre français de l'anticorrosion (CEFRACOR).



J'occupe actuellement un poste d'ingénieur chargé d'affaires en protection cathodique chez Technipipe qui est une société de services spécialisée en ingénierie, contrôle et maintenance de pipelines, basée aux Pennes-Mirabeau (13). Technipipe propose ses services essentiellement aux exploitants de canalisations de transport de fluides industriels (pétroliers, chimistes, gaziers).



Mes compétences :

Matlab

Génie des Procédés

Électrochimie

Analyses physico chimiques

Caractérisation des matériaux

Corrosion

Bureautique

Coatings

C

C++

Thermodynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ICP

C Programming Language