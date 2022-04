Arthur AUGER

Après 4 années à travailler dans le domaine du textile personnalisable, a fondé la marque de prêt à porter French-Mud.



French-Mud est la marque de prêt à porter Lifestyle pour tous les acrobates sur 2 Roues: Motocross, Donwhill, MTB, BMX, Freestyle MX, Trial, Motard du dimanche, Cycliste en tout genre, etc ...



La jeune marque Française lancée en février 2016 a connu un démarrage fulgurant grâce à ses designs et ses slogans qui appuient là où ça fait sourire tout en conciliant qualité de matière et coton organique.



French-Mud se démarque aussi des marques déjà en place sur cette communauté grâce à un marketing décalée et une communication qui émane de ses ambassadeurs.



Pour découvrir nos produits et notre histoire RDV surArray



Mes compétences :

Management d'équipes

Vente complexe

Développement commercial